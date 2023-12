Politie houdt man aan voor serie overvallen Eindhoven

Op woensdag 8 november was het de eerste keer raak bij de supermarkt en op vrijdag 10 en maandag 13 november was het afhaalrestaurant het doelwit van de overvaller. In alle gevallen had de man een mes bij zich waarmee hij personeel bedreigde. Uiteindelijk maakte de man in totaal niet meer dan een paar tientjes buit, maar hij bracht wel een hoop schade en leed bij zijn slachtoffers teweeg.

Tipgevers bedankt

Uw informatie kan een belangrijke rol spelen in opsporingsonderzoeken. De recherche is vaak afhankelijk van informatie van burgers. De politie roept burgers daarom vaak op om informatie te delen die belangrijk kan zijn bij een misdrijf. Denk aan televisieprogramma’s zoals Opsporing Verzocht of regionale opsporingsprogramma’s. Maar ook via onze social media kanalen, via Burgernet en in dit geval via politie.nl werkt de politie met burgers samen.