Overvaller overmeesterd door gasten restaurant

Overval

Rond 23.20 uur liep een man het restaurant binnen en eiste onder bedreiging van (mogelijke) vuurwapens geld. Diverse gasten en medewerkers van het restaurant zagen het gebeuren. Een aantal gasten traden vervolgens moedig op en overmeesterden de overvaller. Ook wisten de gasten twee op vuurwapens gelijkende voorwerpen van de man af te pakken. Niemand raakte gelukkig gewond, maar dit had natuurlijk heel anders kunnen aflopen.



Aanhouding

De gasten hielden de man vast tot de politie kort daarna arriveerde. De man is aangehouden als verdachte voor het plegen van deze gewapende overval. Het gaat om een 38-jarige man uit Best. Hij is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Vervolgonderzoek

Onze recherche startte meteen na het incident een opsporingsonderzoek. Om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd spraken ze met een groot aantal getuigen. Daarbij kregen ze ondersteuning van de plaatselijke politie in verband met het opnemen van getuigenverklaringen en (buurt)onderzoek in de omgeving.

De twee op vuurwapens gelijkende voorwerpen zijn inbeslaggenomen en onderzocht. Uit dat eerste onderzoek is duidelijk geworden dat het gaat om een zogeheten BB gun (luchtpistool) en een alarmpistool. Met name het alarmpistool is niet van echt te onderscheiden. De nepwapens worden na het onderzoek vernietigd.

Overval cafetaria Oirschotseweg

De recherche neemt in het onderzoek ook mogelijke verbanden met andere overvallen mee. Zo werd eerder deze week een cafetaria aan de Oirschotseweg overvallen. De overvaller wist toen te ontkomen.

Gelet op de werkwijze en het overeenkomende signalement vermoedt de recherche dat de gisteren aangehouden verdachte ook verantwoordelijk is voor de overval op de cafetaria. Lees hier ons eerdere bericht over die zaak.

Slachtofferhulp

De overval vond plaats in een druk restaurant. Veel gasten en medewerkers van het restaurant hebben het zien gebeuren. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit heftig is geweest voor iedereen die getuige is geweest. Voor hen – en/of eigenlijk iedereen - die hier over willen praten is slachtofferhulp beschikbaar (gesteld).

Aanhouding door een burger

Het optreden van de restaurantgasten was moedig en adequaat. Zij stonden in hun recht toen zij de overvaller overmeesterden en hem aan de politie overdroegen. Artikel 53 van het wetboek van strafvordering bepaalt namelijk dat iedereen die op heterdaad een verdachte betrapt, die verdacht mag aanhouden. Belangrijk is dat om een verdachte te overmeesteren niet meer dwang dan nodig mag worden gebruikt. En daarnaast brengt een situatie zoals de overval gisteren waarbij mogelijke vuurwapens in het spel zijn uiteraard grote risico’s met zich mee. Houd daarom altijd rekening met je eigen veiligheid of die van derden.

Lees hier meer over aanhoudingen door burgers.

Informatie delen

Ben je getuige geweest en/of heb je camerabeelden van de overval, maar heb je nog niet met de politie gesproken? En wellicht heb je andere (relevante) informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.