Auto rijdt door na aanrijding fietser bij Slaperstil

Frontale aanrijding bij de fietsoversteek

Het slachtoffer kwam op zijn fiets vanuit Groningen. Op de Friesestraatweg stak hij de weg over bij de fietsoversteek om zijn weg te vervolgen. Hierbij kwam hij in botsing met de stationwagen, waarbij de fietser zware verwondingen opliep. De personenauto verloor bij de aanrijding zijn rechterzijspiegel. Na de aanrijding is de auto doorgereden en bleef de fietser zwaargewond achter. Dankzij oplettende medeweggebruikers is snel de hulpverlening ingeschakeld. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een donkerkleurige BMW

De rechterzijspiegel die de auto is verloren, wijst erop dat het vermoedelijk gaat om een donkerkleurige BMW stationwagen. Bij de aanrijding heeft de donkergekleurde auto waarschijnlijk aanzienlijke schade opgelopen aan rechterkoplamp en de rechterkant van de bumper. De auto kwam uit de richting van Zuidhorn en reed in de richting van Groningen.

Heeft u iets gezien?

Heeft u bijvoorbeeld het ongeluk zien gebeuren? Of zag u rond 17:00 uur een beschadigde stationwagen in de richting van Groningen rijden? Misschien heeft u camera’s in de omgeving van het incident waarop de auto of het ongeluk zichtbaar is? Dan komen wij heel graag met u in contact. Neem contact met ons op via het nummer 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.