Aanhouding na doorrijden bij aanrijding, eerder dit jaar in Slaperstil

Frontale aanrijding bij de fietsoversteek

Het slachtoffer kwam op zijn fiets vanuit Groningen. Op de Friesestraatweg stak hij de weg over waarbij hij in botsing kwam met een donkerkleurige stationwagen. Na de aanrijding is de auto doorgereden en bleef de fietser zwaargewond achter. Dankzij oplettende medeweggebruikers is de hulpverlening snel ingeschakeld en kon de fietser naar het ziekenhuis worden gebracht.

Aanhouding

De politie heeft destijds de oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Dankzij tips en beelden die van getuigen ontvangen zijn kwam de 37-jarige man uit Aduard naar voren als mogelijke verdachte. Na onderzoek van het basisteam Westerkwartier en het Flexteam van de politie in Groningen is de verdachte op 7 juni aangehouden. De politie verdenkt hem van het veroorzaken van en het doorrijden na een ongeval. Het onderzoek naar dit ongeval en de betrokkenheid van de verdachte gaat verder.