Twee gewelddadige berovingen in aanstaande uitzending Opsporing Verzocht

In de regio Parkstad hebben er in de maand januari meerdere gewelddadige diefstallen plaatsgevonden. Bij deze incidenten werden slachtoffers onder dreiging van een wapen beroofd. Daarbij werd ook fysiek geweld niet geschuwd. Er wordt nog onderzocht of en hoe deze zaken mogelijk verband met elkaar hebben. Twee incidenten worden nader besproken in de uitzending. Op 15 januari werd op de Deken Deutzlaan in Kerkrade twee personen onder dreiging van een vuurwapen van een voertuig beroofd. Op donderdagavond 5 januari werd een man door drie personen op de Ailbertuslaan (eveneens in Kerkrade) van diverse spullen beroofd onder dreiging van een vuurwapen. In beide zaken is er beeldmateriaal beschikbaar dat eind januari al gedeeld werd via een SpeurMee-video en nu ook in de aanstaande uitzending van Opsporing Verzocht.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht is dinsdag 7 februari om 20:30 uur te zien op NPO2.