Dodelijk schietincident in Opsporing Verzocht

In de uitzending wordt onder andere teruggeblikt op wat zich op 2 mei 2021 heeft afgespeeld, worden (bewakings)beelden getoond en vindt er nog een oproep voor specifieke getuigen plaats.

Dinsdagochtend 31 januari zijn door de politiezone Lanaken-Maasmechelen twee mannen afkomstig uit Heerlen, in hun woning in Maasmechelen (B) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke geweldsincident. Vrijdag 3 februari deed de politie nog een getuigenoproep in de omgeving van Aken (D). Uit het rechercheonderzoek bleek namelijk dat er in Aken vóór het geweldsincident op 2 mei ‘21 personen actief op zoek zijn geweest naar het slachtoffer. Deze informatie wijst in de richting van een voorverkenning.

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat het motief voor de schietpartij ligt in een conflict in de drugshandel.

Opsporing Verzocht is te zien op NPO 2 en begint om 20.30 uur. De herhaling is op woensdag 8 februari om 13.35 uur op NPO 2.