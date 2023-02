Man die op agenten inreed aangehouden

De politie kwam na een ANPR-hit een auto op het spoor waarvan de gebruiker in verband werd gebracht met meerdere auto-inbraken in Hoofddorp. Toen agenten de bestuurder staande hielden en zijn auto wilden controleren ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Hierbij werd één agent kort meegesleurd en liep een andere agent letsel op doordat zijn arm werd geraakt. Toen het voertuig op de vlucht sloeg en de agent verwondde, loste een andere agent twee waarschuwingsschoten op het voertuig om de bestuurder tot stoppen te manen. De bestuurder ging er desondanks vandoor. Even later reed de bestuurder op een andere locatie met hoge snelheid in op een ander dienstvoertuig. De auto van de verdachte werd enige tijd later aan de Landleeuw leeg aangetroffen. Een zoekslag met meerdere eenheden leidde toen niet tot een aanhouding.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De agent kon ondanks de lichte verwondingen gelukkig snel weer aan het werk. De agent die waarschuwingsschoten loste krijgt extra ondersteuning voor het verwerken van het gebruik van het dienstwapen. De inzet van dit geweldsmiddel kan namelijk zeer aangrijpend zijn voor een agent.

Agressie en geweld tegen politiemedewerkers is onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd en zal altijd leiden tot een opsporingsonderzoek.

Eerder publiceerde de politie dit persbericht over deze reeks incidenten.