Brandend voertuig aangetroffen na uitzending Opsporing Verzocht

In de nacht van 14 op 15 januari werden twee personen onder dreiging van een vuurwapen beroofd van een zwarte Kia Picanto. Lees hier meer over dit onderzoek. Vorige week werd middels een SpeurMee-video een oproep door het onderzoeksteam gedaan in deze zaak. Afgelopen dinsdagavond was er in Opsporing Verzocht aandacht voor het onderzoek.

Auto uitgebrand

In de nacht na uitzending, afgelopen dinsdag- op woensdagnacht, ontving de brandweer rond 01:20 uur een melding van een brandend voertuig op de Steenenbergweg in Landgraaf. Dat bleek de betreffende zwarte Kia Picanto te zijn waar eerder die avond nog een oproep voor gedaan werd in de uitzending van Opsporing Verzocht. Dit levert weer nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoek op. Deze aanknopingspunten, en de viertal tips die de uitzending opleverde, worden de komende tijd verder onderzocht.

Informatie delen

Heeft u afgelopen dinsdag 7 op woensdag 8 februari het voertuig (een zwarte Kia Picanto waarvan het kenteken begint met JR-763) ergens in Landgraaf of omliggend gebied gezien? Heeft u camerabeelden (afkomstig van bijvoorbeeld een dashcam of gevelcamera) waarop het voertuig is vastgelegd? Of heeft u het voertuig in de periode tussen 15 januari en 8 februari gezien? Neem dan contact op. Dat kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)