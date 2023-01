Politie verricht snelle aanhoudingen na beroving in Hoogkarspel

De 33-jarige vrouw had via Facebook een advertentie geplaatst om haar eigendommen te verkopen. Hier werd op gereageerd en uiteindelijk spraken de vrouw en de koper af om de eigendommen op te halen. Op woensdagmiddag rond 16.30 uur vindt de transactie plaats tussen de vrouw en de koper. De vermeende koper is gearriveerd aan de Anemonenlaan met nog een man. De mannen bekijken de eigendommen en rennen hier vervolgens, zonder te betalen, mee weg in de richting van de Lobeliastraat. Het slachtoffer heeft hierna melding gedaan bij de politie.

Met verschillende eenheden wordt een zoekslag gedaan naar de verdachten. Uiteindelijk worden zij aangehouden op de kruising Wegje bij Vijzelstraat en Driebanen in Enkhuizen. In de auto werd ook een derde mogelijke betrokkene aangehouden. De drie mannen zijn meegenomen naar bureau en hun rol bij de beroving wordt onderzocht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze beroving en komt ondanks de aanhoudingen graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

Check vooraf om (internet) oplichting te voorkomen!

Voor u iets koopt of verkoopt is het slim om te controleren of er met de (ver)koper negatieve ervaringen zijn geweest. Gebruik daarvoor de link ‘Check de (ver)koper’. U kunt zoeken op IBAN-rekeningnummers, e-mailadressen, telefoonnummers of een URL van bijvoorbeeld een webwinkel.

Geeft de checkfunctie de uitslag “Er zijn over deze partij geen meldingen bekend”, wees dan nog steeds voorzichtig. Het is geen garantie dat de verkoper een betrouwbare partij is. Geeft de checkfunctie de uitslag “Er zijn meldingen over deze partij bekend”, dan bent u gewaarschuwd.

Bij een buitenlands IBAN-nummer zal er steeds een melding op uw scherm verschijnen. Het blijkt dat betalingen naar het buitenland in veel gevallen een verhoogd risico met zich meebrengt. Extra voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Overigens kunt u geen rechten ontlenen aan de checkfunctie en de eventuele waarschuwing. U blijft zelf verantwoordelijk.

2023012534