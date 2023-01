Drie Almeerders aangehouden voor bankhelpdeskfraude

Met het uit de lucht halen van de spoofingdienst iSpoof heeft de politie inzicht gekregen in gevoerde gesprekken en gebruikersdata. Met behulp van deze informatie werken rechercheurs hard aan het inzichtelijk maken van Nederlandse verdachten. Dit heeft op dinsdag 31 januari geleid tot de arrestaties van drie Almeerders in de leeftijd van 19, 20 en 21 jaar. Zij worden allemaal verdacht van het plegen van of medeplichtig zijn aan bankhelpdeskfraude. Mogelijk werkten zij daarbij ook samen met twee andere Almeerders die in november al zijn aangehouden.

Vast voor verder verhoor

De verdachten worden gelinkt aan zeker meer dan 100 uitgaande gesprekken. Onduidelijk is hoeveel geld er daarbij exact is buitgemaakt bij slachtoffers. Bij de aanhoudingen zijn verschillende gegevensdragers en goederen in beslag genomen. De verdachten zitten momenteel nog vast voor verder verhoor.

Geef nooit zomaar uw pincode en/of pinpas af

Het is goed om te weten dat bankmedewerkers nooit via de telefoon vragen naar een pincode of andere persoonlijke gegevens. Ze komen niet bij iemand thuis om bijvoorbeeld bankgegevens door te spreken of een pinpas op te halen. Banken maken geen gebruik van kluisrekeningen en vragen u nooit om hier geld naar over te maken. Ook zullen ze nooit vragen om bepaalde software te downloaden, waarmee iemand kan meekijken op een computer of tablet.

Hang op en bel uw bank

U kunt zelf voorkomen dat u slachtoffer wordt. Belt een bankmedewerker u en vertrouwt u het niet? Hang dan op en bel het nummer van de bank dat u kent. Laat nooit iemand uw pinpas ophalen of een programma op uw computer installeren. Is de oplichter wel in het bezit gekomen van bijvoorbeeld een pincode of komt er iemand bij je thuis? Schakel dan zo snel mogelijk de politie in door te bellen naar 112.