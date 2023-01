Man aangehouden voor bedreiging en belediging

Drie horeca agenten werden vrijdagavond door een portier gewenkt die hen wees op een man die heel vervelend was. De man gooide met bier. Ze zagen dat hij uit de loempiakraam zonder toestemming en daarvoor te betalen een satéstokje pakte. Ze spraken hem daarop aan waarna hij snel het stokje teruglegde. Hij werd verbaal erg agressief en beledigde de agenten met allerlei termen met kanker erin. Ook dreigde hij een van de dienders in elkaar te slaan. Hierop is hij aangehouden. Hij verzette zich en bleef dreigen en beledigen. Hij schopte daarbij een van de agenten tegen zijn rechterbeen. Uiteindelijk werd hij overmeesterd en in de arrestantenbus geplaatst en naar het cellencomplex vervoerd.