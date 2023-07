26-jarige aangehouden op verdenking van poging tot afpersen horecazaken

De afgelopen weken heeft de recherche zich gestort op het achterhalen van mogelijke verdachten. In dat onderzoek zijn rechercheurs een 26-jarige man uit Geldermalsen op het spoor gekomen. Hij wordt in verband gebracht met de poging tot afpersing van Utrechtse ondernemers, maar mogelijk waren ook horecaondernemers buiten Utrecht en particulieren het doelwit.

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

De verdachte is vanmorgen in een woning in Tiel gearresteerd. Na doorzoeking van de woning zijn er diverse gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden door de recherche onderzocht op bruikbare informatie. Het onderzoek gaat door en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De aangehouden man wordt niet verdacht van betrokkenheid bij het daadwerkelijk gevonden explosief aan de Kanaalstraat.

Online laat je óók sporen achter

Geen enkele misdaad of vorm van criminaliteit loont. De digitalisering neemt toe, waardoor ook de politie merkt dat de criminaliteit verschuift naar de online wereld. Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Geen enkele misdaad loont en nergens ben je volledig onzichtbaar.

Doe altijd aangifte

Herken jij je in deze vorm van afpersing en ben je slachtoffer geraakt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ben jij slachtoffer geworden van digitale criminaliteit, denk dan aan bijvoorbeeld online oplichting/fraude? Doe aangifte. Dit kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.