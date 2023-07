Aanhouding voor mishandeling van Bleiswijkstraat

De 78-jarige man uit Enkhuizen werd zaterdag 18 juni rond 17.00 uur in Enkhuizen op de Van Bleiswijkstraat mishandeld door een man die een skateboard bij zich had. De politie vroeg burgers om hulp. Een tip naar aanleiding van die oproep hielp bij de opsporing van de verdachte. Een 24-jarige man uit Amsterdam is op 21 juni aangehouden. De politie bedankt iedereen die heeft geholpen bij het onderzoek.

Op 23 juni werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot dat de Amsterdammer twee weken langer vast moest blijven zitten. De raadkamer van de rechtbank heeft inmiddels per 7 juli het voorarrest verder verlengd met 90 dagen. Het politieonderzoek is afgerond. De officier van justitie zal het einddossier bestuderen en een afdoeningsbeslissing nemen.