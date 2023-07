Aanhouding in onderzoek dodelijk schietincident Heezerweg

Het onderzoek naar het dodelijke schietincident op de Heezerweg in Eindhoven leidde het onderzoeksteam naar Duitsland, waar de 28-jarige verdachte uit Geldrop vanmorgen werd aangehouden in een woning in Haltern am See. De man zit op dit moment vast in Duitsland. De procedure om de verdachte naar Nederland te krijgen wordt in gang gezet.

Onverminderd door

Het onderzoeksteam heeft sinds maandagmiddag bijna non-stop gewerkt aan het onderzoek. Ondanks de aanhouding gaat het onderzoek onverminderd verder. “De enorme inzet van iedereen heeft ervoor gezorgd dat deze aanhouding is verricht, een heel mooi resultaat. Maar we zijn er nog niet. Ook de komende tijd gaat het onderzoek verder”, aldus de onderzoeksleider.