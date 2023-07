Mogelijke verdubbeling explosie-incidenten

Jonge verdachten

Van de in de eenheid Rotterdam aangehouden verdachten is meer dan de helft 23 jaar of jonger. In een kwart van de aanhoudingen gaat het om minderjarigen. De jongste verdachte is 14 jaar. Ook dit komt redelijk overeen met het landelijke beeld. Hoek: ‘Dit soort jonge uitvoerders krijgen de opdracht vaak via een tussenpersoon of via social media zoals snapchat of telegram. Zij weten vaak niet waarom en op wie zij de aanslag moeten plegen. Zij krijgen summiere informatie. Daardoor is het lastig om bij de opdrachtgevers te komen. Toch draaien we ook daarop onderzoeken en weten we met enige regelmaat tot aanhouding over te gaan.’

Om te voorkomen dat jongeren in de fout gaan en eventueel doorgroeien naar nog zwaardere criminaliteit pleit de politie voor een integrale aanpak, met ook investeringen in problematische wijken om nieuwe aanwas te voorkomen. Eind mei maakte het kabinet bekend dat deze gebiedsgerichte preventieve aanpak wordt uitgebreid van 15 naar 27 gemeenten. Korpschef Henk van Essen pleitte recent voor betere ‘vroegsignalering’ van risicojongeren. Onder meer door intensievere samenwerking met scholen en andere zorgpartners zoals de jeugdzorg en de ggz.