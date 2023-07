Getuigen gezocht overval supermarkt Lunetten

Maandag 17 juli rond 19.30 uur krijgen agenten de melding dat een supermarkt aan de Hondsrug zojuist is overvallen. De dader dreigde een kassamedewerker met een mes. Hij pakt vervolgens een geldbedrag uit de lade en gaat er vandoor. Hij vlucht te voet weg over de brug en schiet het eerste steegje in tegenover de AH, richting de Furkabaan. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Vermoedelijk zelfde dader

Op basis van het signalement en de werkwijze lijkt het te gaan om dezelfde dader als vrijdag 14 juli. Het gaat om een jongen, vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte hoodie en had een zwart met witte bandana voor zijn gezicht. Verder droeg hij een donkere trainingsbroek met een brede witte bies en zwart met witte sportschoenen van het merk Nike.

Weet jij meer?

De politie is dringend op zoek naar de dader van deze overval en wil herhaling koste wat kost voorkomen. Heb je de jongen gezien voorafgaand aan de overval, heb je de jongen zien vluchten via de Furkabaan, of ken je de jongen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Ook kun je contact met ons opnemen als je in het bezit bent van camerabeelden. Deze kunnen worden gedeeld via onderstaand formulier.