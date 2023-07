Getuigen gezocht schietincident en explosie Wolphaertsbocht

Foto: Nieuws Op Beeld (19 juli)



In de nacht van zondag- op maandagnacht werd rond 03.00 uur een pand beschoten. Datzelfde pand was afgelopen nacht rond 04.10 uur ook doelwit van een explosie. Niemand raakte gewond bij deze twee incidenten. Ook is er nog niemand aangehouden.



Een ander pand in dezelfde straat was het doelwit van een explosie in de nacht van maandag op dinsdag. Ook hiervoor zoeken we nog informatie en camerabeelden. Lees hier verder over deze explosie.



Informatie gezocht

Voor deze drie incidenten is nog niemand aangehouden. De forensische opsporing heeft sporenonderzoeken gedaan en er is met getuigen gesproken. Heeft u informatie of camerabeelden wat ons kan helpen in het onderzoek naar deze incidenten? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.