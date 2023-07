Nog twee aanhoudingen in zaak ‘Looijkartel’

Telegramgroep Looijkartel

De twee minderjarige jongens werden geïdentificeerd naar aanleiding van het lopende onderzoek naar de voormalig Telegramgroep ‘Looijkartel’. In deze Telegramgroep werden duizenden berichten gedeeld waarbij personen werden bedreigd en beledigd, er opgeroepen werd tot geweld, of om (tegen betaling) eigendommen te vernietigen. Met name een Hilversums slachtoffer was het mikpunt van de groep. Ook de twee jongens van 16 en 15 jaar zouden zich schuldig hebben gemaakt aan de bedreigingen.

Meerdere aanhoudingen

Vorige week werden al twee andere verdachten van de Telegramgroep ‘Looijkartel’ aangehouden. Vrijdag 21 juli besloot de rechtbank hun hechtenis te verlengen met twee weken. De politie doet verder onderzoek naar de leden van de groepen en sluit nog meer aanhoudingen in deze omvangrijke zaak niet uit.

Ook online ben je vindbaar

De digitalisering neemt toe, waardoor ook de politie merkt dat het plegen van strafbare feiten verschuift naar de online wereld. Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Geen enkele misdaad loont en nergens ben je volledig onzichtbaar.

Ben jij slachtoffer geworden van online stalking, bedreiging, of een ander strafbaar feit? Doe melding of aangifte bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of via de website.