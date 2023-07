Woningovervallers gezocht

Het tweetal kwam rond 11.30 uur de woning binnen. De vrouw leidde de bewoonster af terwijl de man de woning doorzocht. Het tweetal wist sieraden te ontvreemden en vluchtte in een blauwe auto in onbekende richting. De politie heeft gelijk een Burgernetbericht verspreid. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachten. Neem contact op met de politie als jij meer informatie hebt over deze zaak. Lees hier het gezocht-dossier.