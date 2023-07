Politie start samenwerking met Travelex voor wisselen contant buitenlands geld

Travelex

Uit de aanbesteding is Travelex als meest geschikte partner naar voren gekomen. Travelex is in Nederland al bijna negentig jaar actief en heeft het 49 vestigingen. De missie van de Travelex groep is om de toegang van hun klanten tot internationaal geld te vereenvoudigen en ze zijn uitgegroeid tot een van de toonaangevende gespecialiseerde aanbieders van valutaproducten en diensten, die actief zijn in de hele waardeketen van de vreemde valuta-industrie in meer dan twintig landen.