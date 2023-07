Politie deelt beelden van explosies en brandstichting op Kolhoopstraat en Halvemaanweg Emmen

Toedracht en mogelijk verband

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat het motief is geweest voor de verschillende explosies. Het is wel opvallend dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells. Het zou dus kunnen dat de verdachten elkaar kennen of dat ze elkaar helpen. We sluiten ook niet uit dat er personen zijn die verantwoordelijk zijn voor meerdere incidenten. We kijken dus of er een verband is en daarom hebben we de beelden van de incidenten aan de Kolhoopstraat en de Halvemaanweg samengevoegd in de video hierboven.



Tips? Neem contact met ons op!

We zijn dus op zoek naar meerdere verdachten. Herkent u iemand op de beelden? Heeft u iemand horen praten over de explosie en/of de brandstichting? Weet u waarom deze incidenten hebben plaatsgevonden? Of heeft u andere tips? Laat het ons dan weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt uw informatie ook delen van Team Criminele Inlichtingen (088-6617734) of door onderstaand tipformulier invullen.