Eerste paal nieuwe eenheidsbureau geslagen

‘In aanloop naar dit moment zijn er verschillende momenten geweest waarop we ons afvroegen welke kant het met de nieuwbouw op zou gaan, maar ik ben blij dat we hier nu staan’, zegt Tolga in zijn toespraak op de ingetogen, maar feestelijke bijeenkomst waar zo’n vijftig genodigden uit de hele politieorganisatie en partnerorganisaties aanwezig zijn. Volgens Tolga is medewerkersparticipatie in de afgelopen jaren maximaal ingezet bij de totstandkoming van de plannen. ‘Medewerkersparticipatie is heel erg goed toegepast in de voorbereidingen en ik zie dat hier ook vertegenwoordigers van verschillende afdelingen aanwezig zijn. Het wordt een mooi huis. Ik kijk er naar uit om hier over een jaar of twee te gaan werken.’

Locoburgemeester Robert van Asten van de Gemeente Den Haag, die als wethouder tevens stedelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft, volgt met een korte toespraak waarin hij de ontwikkelingen op de Binckhorst en de veranderingen in de stad beschrijft. ‘Dat we hier staan, op het terrein van de politie waar straks een prachtig gebouw gaat komen waar 2.200 mensen een werkplek gaan vinden, past mooi binnen wat we nastreven voor de Binckhorst: een levendige stadswijk met een hoop werkgelegenheid.’

Hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg ziet in het nieuwe gebouw kansen op het gebied van een nog betere samenwerking. ‘Dit is een mooi moment. De bouw van het nieuwe politiebureau betekent ook er mensen bij elkaar komen te werken die voor het Openbaar Ministerie belangrijk zijn om bij elkaar te hebben, denk aan de Dienst Regionale Informatie Organisatie en de Dienst Regionale Recherche. En natuurlijk krijgt ook onze gezamenlijke ZSM een plek in dit pand.’