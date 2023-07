Politie zoekt getuigen van meerdere straatroven in Hoorn

Op zondag 11 juni rond 17.00 uur fietste een 14-jarige jongen uit Zwaag samen met een vriend op de Grutto. Plotseling sneed een scooter met daarop twee jongens hen de pas af, Tijdens het daaropvolgende conflict, werd de 14-jarige geslagen en beroofd van zijn bezittingen. Daarna reden de verdachten weg richting de Messing.

Op dinsdag 27 juni rond 20.15 uur werd een 15-jarige jongen uit Zwaag beroofd van zijn bezittingen in de omgeving van de Tuibrug en de Dukaat. Met betrekking tot dit incident is eerder een getuigenoproep gepubliceerd.

Op donderdag 29 juni tussen 18.50 en 19.20 uur werd een 16-jarige jongen uit Hoorn beroofd tijdens zijn werkzaamheden als pizzabezorger op de Ekster. Toen hij onderweg was om een bestelling af te leveren, stopte het slachtoffer om te kijken waar hij heen moest fietsen. Op dat moment stond er een groep jongens in een steeg. Een van deze jongens liep op het slachtoffer af om de tijd te vragen, waarna ook de rest van de groep volgde. Het slachtoffer werd vervolgens door de groep gedwongen om geld naar een van de verdachte over te maken en hij werd beroofd van de pizza’s. Hierna zijn de verdachten in onbekende richting gevlucht.

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van (een van) deze straatroven.

Signalement verdachte(n)

Van de verdachten van de straatroof op de Grutto is geen duidelijk signalement bekend bij de politie.

Er is wel een duidelijk signalement bekend van de verdachte van de straatroof in de omgeving van de Tuibrug en de Dukaat. Het betreft een jongen met een licht getinte huidskleur en krullend haar. Naar schatting is hij een jaar of 15, ongeveer 1.70 meter lang en hij heeft een slank postuur. De verdachte droeg een zwarte jas met rood logo.

Ook het signalement van de verdachten bij de straatroof aan de Ekster is summier. De verdachte die in eerste instantie naar het slachtoffer kwam betreft een jongen met een licht getinte huidskleur. Zijn leeftijd wordt geschat op 15 jaar en hij is rond de 1.70 meter lang. Hij droeg een zwart/grijs trainingspak en een capuchon. Van de andere verdachten in de groep is geen signalement bekend.

Weet u meer? Meld u bij de politie!

Kunt u de politie verder helpen? Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het betreffende zaaknummer te vermelden. Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.

Grutto: 2023122666

Tuibrug/Dukaat: 2023136642

Ekster: 2023138153