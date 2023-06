Twee mannen aangehouden dodelijk steekincident Erasmusweg

Den Haag, ’s-Gravenzande - De politie heeft dinsdag 20 en donderdag 22 juni twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijk steekincident op zondag 26 februari. In een portiek aan de Erasmusweg raakte het slachtoffer, een 40-jarige man, zwaargewond. Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis.