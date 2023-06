Verdachte aangehouden voor poging woningoverval Purmerend

Op donderdag 20 oktober 2022 probeerden drie verdachten een huis in de gemeente Purmerend binnen te komen. Een van de bewoners werd daarbij mishandeld. De eigenaar van het huis werd twee keer eerder in dat jaar onder bedreiging van een vuurwapen en een mes beroofd van onder meer zijn Rolex-horloges. Op 9 en 10 mei werden daarvoor twee verdachten uit Amsterdam aangehouden. Een paar dagen later werd in datzelfde onderzoek ook een derde verdachte aangehouden. Of en hoe deze berovingen verband houden met de poging tot woningoverval, wordt onderzocht.