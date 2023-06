Tweede aanhouding in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Meerdere zaken

De politie kwam de 20-jarige vrouw uit Schoonhoven op het spoor in het nog lopende onderzoek naar de 21-jarige man uit Rotterdam. Mogelijk is de vrouw te linken aan verschillende bankhelpdeskfraudezaken, waaronder de zaak van het Blaricumse stel dat voor duizenden euro's werd opgelicht. Het vermoeden bestaat dat de vrouw samenwerkte met de 21-jarige verdachte, waarbij de vrouw de pinpassen bij mensen thuis ophaalde en daarmee ging pinnen. De vrouw uit Schoonhoven is op woensdag 28 juni aangehouden op haar werk in een verzorgingshuis voor ouderen en zit momenteel vast in beperkingen.

Voorkom oplichting

Het beste advies blijft nog altijd om bij twijfel direct op te hangen en zelf uw bank te bellen. Banken zullen nooit zelf geld overmaken, u telefonisch vragen een transactie te doen, of u vragen om uw pincode. Als u toch bent opgelicht, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie en uw bank informeert.

Online fraude komt heel veel voor. Bent u slachtoffer van online fraude? Misschien schaamt u zich ervoor. Dat is niet nodig. U bent niet de enige die dit overkomt. U heeft te maken met professionele (cyber)criminelen. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met emotionele ondersteuning na online fraude.