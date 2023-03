'Messen worden steeds groter, we schrikken van wat we zien’

Inschatting

De database met foto’s en samenstelling van de verzamelde messen helpt de NFI-deskundigen om na een steekincident (waarbij geen wapen is aangetroffen) een inschatting te maken van het soort mes dat is gebruikt. Zo laten de verschillende coatings op messen verschillende sporen achter. Janssen: ‘Met de informatie in de database willen we uiteindelijk de bewijskracht in strafzaken kunnen berekenen in plaats van inschatten. Wat is de kans dat een bepaald type mes is gebruikt ten opzichte van andere messen?’



De database kan ook helpen bij het kwantitatief en kwalitatief analyseren van data om betekenisvolle patronen van een criminele organisatie te identificeren. Zoon: ‘In de toekomst kunnen we bepaalde type messen of versieringen misschien wel linken aan specifieke groeperingen. Dat kan de politie en het OM helpen bij het oplossen van misdrijven.’