Criminelen slaan Liemers niet over: ‘’Meld verdachte signalen!’’

Brand- en ontploffingsgevaar door bijvoorbeeld kortsluiting, lekkages en wateroverlast, criminelen in de wijk, een toename van het aantal straatdealers, verloedering van de leefomgeving en niet te vergeten: de rekening van gestolen water en elektriciteit die de samenleving indirect betaalt. De lijst met risico’s en gevolgen van een hennepkwekerij is lang. Toch lijkt het aantal meldingen van direct omwonenden over henneplocaties af te nemen. Waar er via Meld Misdaad Anoniem in 2019 nog 39 meldingen bij de politie in de Liemers binnenkwamen, waren dat er in 2022 nog maar 24. Ook het aantal opgerolde hennepkwekerijen nam af.

Criminelen steeds slimmer

Is die daling positief en reden om achterover te leunen? ‘Absoluut niet’, zegt teamchef Marijn Huttinga van de politie in de Liemers resoluut. ‘Laat helder zijn: het is hier veilig en goed wonen, maar die kwekerijen zijn er en criminelen slaan de Liemers écht niet over. Als politie kunnen we het niet alleen. Bewoners zien veel beter en sneller wanneer er zaken niet pluis, anders of vreemd zijn. Die aanwijzingen hebben we hard nodig, want criminelen worden namelijk steeds slimmer. Met isolatie en koelinstallaties wordt de warmte van een kwekerij verdoezeld. Soms vinden we kwekerijen zelfs ondergronds. De tijd dat we een warmtecamera konden inzetten en beet hadden, is voorbij.’

Des te belangrijker zijn meldingen van bewoners, beaamt ook burgemeester Huub Hieltjes. Met ruime bestuurderservaring in Zeeland en Brabant kent hij het klappen van de zweep. ‘Een kwekerij wordt nog wel eens als onschuldig gezien, maar dat is het niet. Er gaat een criminele wereld vol geweld, uitbuiting van kwetsbare personen en intimidatie achter schuil. Als we niet op tijd ingrijpen gaat het van kwaad tot erger. Daarom ook de oproep: verdachte personen op vreemde tijdstippen? Meld! Een constant zoemend of ronkend geluid van de afzuiging? Meld! Uitgebreide timmeractiviteiten, onbekende voertuigen of een sterke hennepgeur? Meld! Natuurlijk geldt dat niet alleen voor hennep, maar voor alle vormen van criminaliteit. Zo houden we onze mooie leefomgeving samen veilig.’

