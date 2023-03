Volledige inboedel productielocatie synthetische drugs gevonden

Aan het begin van dinsdagmiddag 28 maart controleerden medewerkers van de gemeente de garagebox naar aanleiding van een brand die eerder had plaats gevonden. In de box troffen ze materialen en hebben de politie gealarmeerd.

Productielocatie

De politiemensen roken bij het betreden direct een sterke chemische, anijsachtige, geur. Voor hen het teken dat ze mogelijk met een productielocatie te maken hadden. De garagebox is vervolgens weer afgesloten en de experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ingeschakeld. Zij zijn vervolgens op een veilige manier naar binnen gegaan.

Uiteindelijk ontdekten zij in de loods materialen, waaronder ketels en chemicaliën, om een volledige productielocatie voor synthetische drugs in te richten. Al deze spullen zijn op een veilige manier uit de loods gehaald en afgevoerd.

Drugs

Naast de materialen werden in de garagebox ook grote hoeveelheden (hard)drugs gevonden: vele honderden pillen en verschillende kilo’s van andere synthetische drugs. Ook lagen er nog vele duizenden erectiepillen in de garagebox. Alle drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek en worden uiteindelijk vernietigd.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open. Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.