Onderzoek Xavier Durlinger in Opsporing Verzocht

De 19-jarige Xavier werd 12 mei 2022 door zijn moeder als vermist opgegeven. Een week later, op donderdag 19 mei, werd het levenloze lichaam van Xavier aangetroffen op De Kollenberg in Sittard. De Sittardenaar bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Lees hier meer over het onderzoek dat daarop volgde.

Op 24 mei en 30 augustus werd er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan de dood van Xavier. In het onderzoek is meermaals een beroep gedaan op de hulp van het publiek, bijvoorbeeld ook via online SpeurMee-video’s van de politie. Onlangs besteedde ook comedian Jay Francis aandacht aan de dood van Xavier Durlinger.

De afgelopen 10 maanden is er door het onderzoeksteam voortdurend geïnvesteerd op het onderzoek. Daarbij is o.a. één persoon in beeld gekomen. In het kader van het onderzoek ontvangt het onderzoeksteam graag meer informatie over de identiteit van deze persoon. Daarom wordt het beeldmateriaal van de man in kwestie gedeeld in de aanstaande uitzending van Opsporing Verzocht.

Kijk dus vanavond naar de uitzending van Opsporing Verzocht om 20:30 uur op NPO2. Deel informatie en help mee in het onderzoek naar de dood van Xavier.