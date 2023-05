Wereldwijde oproep over 22 vermoedelijke vrouwenmoorden

Namen

Om in de zaken tot een doorbraak te komen, is wereldwijd aandacht nodig. Voor een aantal vrouwen zijn er indicaties richting Oost-Europa, maar in veel zaken is het ook compleet onduidelijk wat de oorsprong zou kunnen zijn van de slachtoffers. Natuurlijk is de hoop dat de identificatie van de slachtoffers ook leidt naar de daders van deze moorden. Maar in eerste instantie richt de campagne zich echt op het achterhalen van de identiteit van de slachtoffers. Van veel vrouwen is DNA beschikbaar, zodat hun identiteit via vergelijking eventueel kan worden vastgesteld. ‘We zijn nadrukkelijk op zoek naar namen’, zegt Carolien Opdecam van de Belgische Federale Politie. ‘De identiteit van een slachtoffer is vervolgens vaak dé sleutel tot het openbreken van een onderzoek.’ Anja Allendorf van de politie in Duitsland vult aan; ‘Ook in vergelijkbare onderzoeken, zoals bij een recente casus in het Nederlandse Nederweert, leidde het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte; de ex-partner van het slachtoffer kon toen in Duitsland worden aangehouden.’