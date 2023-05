Nog drie aanhoudingen na ongeregeldheden SC Cambuur - SC Heerenveen, beelden gedeeld van nog acht verdachten

Na de wedstrijd op 19 februari 2023 zochten aanhangers van Cambuur de confrontatie met de aanhangers van Heerenveen. Ze bekogelden elkaar en de politie onder andere met stenen, stukken hout, afvalcontainers en stukken beton. De mobiele eenheid heeft moeten optreden om ervoor te zorgen dat de bussen van de bezoekende supporters veilig konden vertrekken. Hierbij werden meerdere politievoertuigen vernield en raakte een politiepaard gewond.

Camerabeelden

Rondom het stadion werden er ook diverse andere vernielingen gepleegd. Er zijn destijds acht personen op heterdaad aangehouden. De politie stelde na de ongeregeldheden direct een strafrechtelijk onderzoek in. In dit onderzoek is een grote hoeveelheid camerabeelden bekeken waar een deel van de ongeregeldheden op was vastgelegd. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van deze drie verdachten en eerder al van negen verdachten. De drie verdachten zijn alle drie afkomstig uit de gemeente Leeuwarden van 20, 23 en 39 jaar.

We zijn nog op zoek naar acht verdachten die ook betrokken zijn geweest bij de openlijke geweldplegingen op 19 februari 2023. Ook van deze verdachten zijn beelden en die zijn hier te bekijken.

Belangrijke getuige

De politie heeft de desbetreffende zondagmiddag gesproken met een belangrijke getuige. Hij stopte een ME-voertuig om de agenten informatie te geven over een incident op het Cambuurplein, waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. De politie komt graag opnieuw in contact met deze getuige, een man in de leeftijd van 50 tot 55 jaar. Bent u of kent u deze man? Neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800 - 60 70 onder vermelding van het zaaksnummer 2023046823.

Het onderzoek gaat door

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De inmiddels aangehouden verdachten zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld. Zij zullen op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden. Heeft u informatie die u nog niet met de politie hebt gedeeld. Bel ook dan met de Opsporingstiplijn via 0800 - 60 70 of neem anoniem contact op via 0800-7000.