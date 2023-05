Nieuwe hoop in moordzaken door tipgevers Operation Identify Me

Bruikbare informatie

De internationale oproep levert nu al bruikbare informatie op. Politieorganisaties in de deelnemende landen hebben elk al tientallen mogelijk bruikbare tips ontvangen.

Voor Duitsland zijn 122 tips binnengekomen.

België heeft inmiddels 55 tips ontvangen.

In Nederland gaat het tot nu toe om 51 tips.

Niet alleen wordt er veel meegedacht over de mogelijke herkomst van kleding of sieraden maar ook zijn al meerdere keren mogelijke namen genoemd van specifieke slachtoffers. Eerst zal meer onderzoek moeten worden gedaan voordat hier conclusies aan te verbinden zijn. De campagne krijgt wereldwijd veel aandacht in de media en dat is te merken aan de informatie die binnenkomt. Veel tipgevers zijn afkomstig uit andere delen van de wereld. Dit toont aan hoe belangrijk het is om internationaal over deze zaken te communiceren.

Campagneorganisator Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie in Nederland wil namens de vier politieorganisaties alle betrokkenen bedanken voor het meedenken: ‘We zijn enorm dankbaar voor alle steun en aandacht. We zien ook meerdere deskundigen uit de hele wereld die spontaan hun hulp aanbieden. Dank daarvoor. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen de oproep massaal online delen en dat ook blijven doen. De vrouwen in de campagne verdienen het dat zij hun naam terugkrijgen, en door de informatie die we nu ontvangen is er voor meerdere zaken nu enige hoop. We willen de tipgevers daarvoor bedanken. Elke tip kan voor nabestaanden het verschil maken.’