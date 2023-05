Jaarverantwoording politie 2022

Ondermijning, mensenhandel en cybercrime

De politie had in 2022 samen met andere betrokken partners extra aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat heeft geleid het aanpakken van 1672 criminele samenwerkingsverbanden. Zo zijn aanhoudingen verricht voor drugsgerelateerde criminaliteit, seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie en verboden wapenbezit.



Daarnaast heeft de politie in het kader van de brede gezamenlijke aanpak van ondermijning voorlichting gegeven aan risicogroepen, bedrijven en overheden. Een ander aansprekend voorbeeld van effectief politieoptreden in 2022 was de overval op de Apple Store in Amsterdam gevolgd door een gijzeling, waaraan de politie een einde maakte.



Ook in cybercriminaliteit gaan de ontwikkelingen snel. Diefstal gebeurt steeds vaker digitaal en de daders zijn steeds vaker jong. Gespecialiseerde teams van de politie hebben in 2022 weer successen geboekt bij het opsporen van cybercriminaliteit en het beperken van de gevolgen ervan. Zoals het tegengaan van misbruik van gestolen en uitgelekte inloggegevens. In november werd bijvoorbeeld de grote spoofingsdienst ‘iSpoof’ uit de lucht gehaald.