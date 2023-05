Tweede aanhouding na explosie Strevelsweg

In de nacht van vrijdag op zaterdag 29 april werden bewoners van de Strevelsweg opgeschrikt door een aantal harde knallen. Voor een winkelpand vond een explosie plaats. Er raakte gelukkig niemand gewond maar de materiele schade was groot. Diezelfde nacht hield de politie een 21-jarige verdachte aan, hij is in verzekering gesteld en zit nog vast. Goed recherchewerk leidde naar een tweede verdachte, hij werd op 1 mei aangehouden.

Tips of informatie?

Het onderzoek naar de explosies gaat onverminderd door. Weet u meer, hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het via onderstaande manieren, dit kan ook anoniem.

Mogelijke brand of explosie voorkomen Crooswijkseweg en explosie Strevelsweg