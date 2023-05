Twee lichamen aangetroffen in zoekactie incident te water

Duikers van de brandweer en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie hebben onafgebroken gezocht naar de twee vermiste opvarenden. Zaterdagmiddag werd het vaartuig in kwestie en de lichamen van beide slachtoffers aangetroffen in de Maas, bij de uitmonding van de Oude Maas.

Er kan geen verdere informatie over de slachtoffers worden vrijgegeven, omdat eerst gesprekken gevoerd moeten worden met de nabestaanden. Omstanders en betrokkenen worden in contact gebracht met slachtofferhulp. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij is een noodlottig ongeval een van de meest waarschijnlijke scenario’s. Lees hier de eerdere berichtgeving.