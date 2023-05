Amsterdammer aangehouden voor brandstichting

De brand ontstond even na 03:00 uur en de coffeeshop was op dat moment gesloten. Alerte getuigen voorkwamen erger en blusten het brandje kort nadat het was aangestoken. Kort erna troffen agenten een jerrycan en zwaar vuurwerk aan dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosievenexperts kwamen ter plaatse om het veilig te kunnen verwijderen. Dit had heel anders kunnen aflopen met veel meer schade of erger.

Tips of informatie?

Het onderzoek naar de incidenten van afgelopen weken gaat onverminderd door. Weet u meer, hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het via onderstaande manieren, dit kan ook anoniem.

