Bulk-sms naar 500 contacten uit meerdere dealertelefoons

Het is de eerste keer dat in Lelystad op deze manier een zogenoemde bulk-sms is verzonden door de politie. Het doel van deze actie? Drugsgebruikers en drugsdealers bewust maken van de gevolgen van drugs en hen helpen bij het vinden van een uitweg.

Telefoonnummers uit dealertelefoon van aangehouden dealers

Eerder dit jaar deed de politie meerdere onderzoeken naar druggerelateerde feiten in Lelystad. Daarbij werden verschillende mannen aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. De telefoons, die zij gebruikten voor de handel, werden daarbij ook in beslag genomen. In de telefoons trof de politie meerdere klantenbestanden met telefoonnummers aan. Nadat de politie de telefoonnummers heeft geanalyseerd, werden ruim 500 telefoonnummers gebruikt om een sms te versturen.

Hulp aanbieden

Joanneke Schmidt, teamchef van de politie Lelystad: "We zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een handreiking om zo de samenleving weer een stukje aangenamer te maken voor iedereen. Ook voor diegene die zelf even niet de oplossing kunnen vinden. Het is een wereld van vraag en aanbod. Gebruikers bieden alles aan voor de benodigde drugs, bankrekeningen, voertuigen en dan ineens zit je er middenin en kom je er niet meer uit. Dit willen wij voorkomen! Onze taak is dat iedereen zijn ogen opent en ziet wat er gebeurt voor het je overkomt."

Waarschuwing in sms-bericht

In het sms-bericht vinden de ontvangers een link naar een website met meer informatie.

Jouw nummer stond in een telefoon van een dealer die is opgepakt. Brengt drugs jou of iemand in je omgeving in de problemen? Er is een oplossing! Ga naar www.hulpsos.nl voor info of start hier een vertrouwelijk chatgesprek voor hulp.

Op deze website staat waarom de sms is verstuurd, wat de risico’s zijn van drugsgebruik én is er aandacht voor hulpverlening. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker: “We zetten ons als gemeente Lelystad samen met de politie, het OM, het RIEC en Tactus Verslavingszorg ervoor in om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of verder afglijden. Met deze bulk-sms laten we dealers en drugsgebruikers die een hulpvraag hebben, zien dat ze bij ons terecht kunnen voor de juiste hulp.”

De telefoonnummers zijn eenmalig gebruikt voor het versturen van een sms, ze worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie op naam in de politiesystemen. De actie was een nauwe samenwerking van de gemeente Lelystad, het OM, het RIEC en de politie.