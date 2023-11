Aanhouding tweede verdachte onderzoek zorgcomplex

Twee personen hadden in april een destijds 82-jarige bewoner van het zorgcomplex zijn bankpassen afgenomen. Met één van die passen was een flink bedrag gepind. In het onderzoek naar deze zaak werden beelden gedeeld van twee verdachten. Ook was er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een uitgebreide reconstructie te zien. Daarbij vertelde ook het 83-jarige slachtoffer zijn verhaal. Dat leverde veel reacties en tips op. Mede dankzij deze tips kon medio september een eerste verdachte worden aangehouden: een 19-jarig man uit Kerkrade. En inmiddels is dus ook een tweede verdachte aangehouden. Het onderzoeksteam dankt eenieder voor het meedenken en het delen van tips en informatie.