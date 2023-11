De grote impact van digitale criminaliteit

Het doel van de slachtofferbezoeken is om naar hun verhaal te luisteren, te laten weten dat er daadwerkelijk met de zaak aan de gang is gegaan en er verdachten zijn aangehouden. “We weten dat de mentale impact van digitale criminaliteit op slachtoffers groot is, vaak groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel slachtoffers doen daarom geen melding of aangifte. Terwijl aangifte doen juist wel helpt. Voor slachtoffers zelf en zodat wij zoveel mogelijk opsporingsinformatie hebben. Dat blijkt ook uit dit complexe, internationale onderzoek. We waren dan ook extra gemotiveerd om de verdachten op te sporen” vertelt onderzoeksleider Jouke Posthumus.

De slachtoffers in deze zaak hebben in eerste instantie een brief ontvangen met de mededeling dat hun zaak niet verder wordt opgepakt. Inmiddels gebeurt dit steeds minder en lukt het collega’s binnen de gehele politie vaker om tot een succesvolle aanhouding te komen. Iris Koster is een van de collega’s van het Team Digitale Criminaliteit die bij de slachtoffers langs is geweest. “De slachtoffers waar we langs zijn geweest, waren erg blij dat hun zaak toch is opgepakt en we de drie verdachten aan hebben kunnen houden” aldus Iris.

Vaak schamen slachtoffers zich en durven ze geen aangifte te doen. Maar iedere aangifte kan net weer dat ene puzzelstukje zijn om een zaak op te lossen. “Tijdens de gesprekken hebben we het stukje schaamte proberen weg te nemen, een oplichting kan namelijk iedereen overkomen”.

Dit kunt u doen

De mentale impact van digitale criminaliteit op slachtoffers is groot, vaak groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel slachtoffers doen daarom geen melding of aangifte. Terwijl aangifte doen juist wel helpt. Voor uzelf, en zodat de politie zoveel mogelijk opsporingsinformatie heeft. Weet dat echt iedereen slachtoffer kan worden. Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Schaamte is dus nergens voor nodig. Praat erover als u slachtoffer bent geworden en doe aangifte. Leest u dit nieuwsbericht en is dit u ook overkomen? Neem dan contact op met de politie op 0900 8844 of doe online melding of aangifte.

