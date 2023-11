Politie zoekt getuigen steekincident

Getuigen zagen de verdachte te voet het incindent verlaten over de Jekerstraat in de richting van de Brusselsestraat. Van de verdachte is een summier signalement bekend. Meer daarover lees je hier. In het onderzoek is de politie dringend op zoek naar getuigen, mensen die meer infomatie hebben of wellicht beschikken over camerabeelden. Leg contact met het onderzoeksteam via 0800-6070 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heb je het incident vastgelegd op camerabeelden? Deel deze dan via www.politie.nl/upload