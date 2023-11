Heropening onderzoeken Amersfoortse moorden

Maandagavond 20 januari 2014 werd Mohammed Alarasi doodgeschoten op de parkeerplaats voor sportschool de Pellikaan in Amersfoort. Twee mannen openden het vuur en hij overleed ter plekke. Later dat jaar, in december, werd Samir Jabli onder vuur genomen op de Hendrick de Keyserlaan in Amersfoort.



Dezelfde dadergroep

Uit onderzoek blijkt dat beide moorden mogelijk door dezelfde dadergroep zijn gepleegd. We hebben aanwijzingen dat zowel Jabli als Alarasi voor hun dood zijn gevolgd, vermoedelijk door een groep die speciaal wordt ingezet om liquidaties voor te bereiden en uit te voeren. Verbanden met andere zaken worden niet uitgesloten. We richten ons niet alleen op de twee Amersfoortse zaken, maar op meerdere liquidaties uit de periode 2011-2014.



Opsporing Verzocht

We komen graag in contact met mensen die meer weten over de moorden op Alarasi en Jabli. Ook zijn we op zoek naar informatie over de mogelijke dadergroep. Het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedt daarom dinsdagavond 20.30 uur aandacht aan de heropening van de onderzoeken. Bureau Hengeveld van RTV Utrecht doet dat woensdag om 13:30 uur.



Tipgeld verhoogd

Het Openbaar Ministerie heeft het tipgeld verhoogd naar €60.000. Voor elke zaak staat er €30.000 klaar voor de gouden tip; de informatie die leidt tot de oplossing van de zaak. Meer informatie over de zaak vindt u hier>>. Tippen kan via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Informatie doorgeven kan 24/7 via onze online formulier. Wilt u volledig anoniem blijven? Neem dan contact op met het Team Bijzondere Getuigen (TBG) via 088- 661 77 34.