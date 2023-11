Update onderzoek explosies Breda

Het onderzoek naar deze explosies, veroorzaakt door zwaar vuurwerk is in volle gang. Het team heeft al eerder via Politie.nl/gezocht-en-vermist/ aandacht gevraagd voor deze zaak. Ook is er kortgeleden een item gewijd aan de explosies in het Opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Update

Donderdagmorgen 23 november 2023 rond 7 uur heeft de politie aan de Menenstraat te Breda een woning betreden ter inbeslagname van goederen. Deze goederen zouden informatie kunnen bevatten die te maken hebben met de aanslag op de woning aan de Passendalestraat.

Daarnaast heeft de politie een getuige gehoord die iets over de aanslag zou kunnen weten. Deze getuige is vandaag uitgebreid gehoord op het politiebureau.

Naar aanleiding van de uitzending in Bureau Brabant zijn er twee tips binnengekomen waarvan er een zeer waardevol. De politie blijft mensen oproepen die iets gezien of gehoord hebben.