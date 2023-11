Man (37) opgepakt voor explosief Nuland

Ontdekking explosief

Een voorbijganger meldde op maandag 30 oktober rond 12.30 uur bij de politie dat er een verdacht pakketje lag in de buurt van woningen. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek dat het om een zelf gefabriceerd explosief ging. Drie huizen in de omgeving werden ontruimd. Op een aangewezen locatie is het explosief later die dag tot ontploffing gebracht. Lees hier meer over de zaak in ons eerdere bericht.



Onderzoek

De recherche startte meteen een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Zo werd er met meerdere buurtbewoners en mogelijke getuigen gesproken en werd beeld- en sporenmateriaal veiliggesteld.



Aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam een 37-jarige man in beeld als verdachte. Hij werd gistermiddag in zijn woonplaats aangehouden.



Informatie blijft welkom

Eerder riepen we al de hulp van het publiek in om informatie met ons te delen. Wij danken iedereen voor het meedenken.



Informatie blijft echter welkom. Dus heb je iets gezien of gehoord? Of heb je info of beeldmateriaal over deze zaak? En heb je die nog niet met ons gedeeld? Laat het ons weten via een van onderstaande informatieknoppen.