Meerdere verdachten aangehouden na onderzoek overval op woning Haarlem

Haarlem - Op woensdag 5 juli 2023 werd een 80-jarige dame in haar huis aan de Robert Kochlaan in Haarlem overvallen. Tijdens deze overval is zij vastgebonden en zijn meerdere sieraden van haar weggenomen. De politie heeft inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.