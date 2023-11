Jonge wizzkids zetten hun digitale talent in tijdens re_B00TCMP

De re_B00TCMP is een ultieme experience voor jong hacktalent, gebaseerd op goede ervaringen uit Engeland. Het doel is om jongeren te laten zien hoe ze hun digitale vaardigheden op een goede manier kunnen inzetten. Daarnaast is er een apart programma voor ouders om hen hierin te ondersteunen. Districtschef Albert van de Wetering van de Politie Oost-Brabant is verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg en Veiligheid. Hij is enthousiast over deze aanpak: “ Dit is een voorbeeld van samenwerking tussen programma Digitalisering en portefeuille Jeugd. Met re_B00TCMP leren jongeren over de kansen en uitdagingen die er online zijn. We willen jongeren met goede IT-vaardigheden in een vroeg stadium bereiken. Enerzijds bedoelt om jongeren voor te bereiden op een mooie toekomst gezien de uitdagende kansen op de IT-arbeidsmarkt. Anderzijds om jongeren te leren wat online grenzen zijn om hen ervoor te behoeden die (vaak dunne) grenzen te overschrijden. Door het bieden van positieve alternatieven en trainingen hopen wij samen met overheid, bedrijfsleven, OM en politie cybercriminaliteit te voorkomen.”

Online challenge

Meedoen aan dit event kon niet zomaar. Via gastlessen op scholen en met een online campagne zijn jongeren uit Oost-Brabant benaderd en uitgedaagd om een online challenge te maken. Op basis daarvan kregen ze een score voor hun digitale vaardigheden en hun affiniteit met IT. Honderdveertig jongeren slaagden voor de challenge en meer dan dertig van hen waren aanwezig bij de re_B00TCMP.

Sessies met politie

Tijdens de re_B00TCMP worden jongeren met interesse en skills op het gebied van IT digitaal maximaal uitgedaagd. De politie laat jongeren zien welke online uitdagingen en kansen er zijn én hoe daarop gereageerd kan worden. De politie vertelde over politie-onderzoeken op het gebied van cybercrime, wat wettelijk online wel en niet mag en over mogelijkheden om te werken bij de politie. Jongeren konden presentaties volgen over ethisch hacken en kregen uitleg over cybersecurity van grote bedrijven uit de Eindhovense Brainportregio. Ook konden zij meedoen aan verschillende digitale challenges. Daarnaast konden jongeren meedoen aan een sessie van Gamen met de politie.

Jong talent kansen bieden

‘We hebben nog heel wat slagen te maken in de strijd tegen cybercriminaliteit,’ aldus Albert van de Wetering: ‘Als overheid kunnen we het verschil maken door met jong talent in contact te komen, ze aan ons te binden en door ze kansen te bieden. Dat begint met een cyberweerbaarheidsproject als dit, waarbij gemeenten, politie, scholen en bedrijven met behoefte aan IT-talent samenwerken.’

Voor meer informatie zie ook www.re_B00TCMP.nl