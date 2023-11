Bescherm jezelf online! Pas op met frauduleuze webwinkels

Aangiftes

‘Jaarlijks zijn er veertig- tot vijftigduizend aangiftes van aan- en verkoopfraude’, zegt Van der Linden. ‘En we vermoeden dat dit slechts een derde van het werkelijke totaal is. Vaak gaat het om kleine bedragen, dus doen mensen geen aangifte. Als je kijkt naar gedigitaliseerde criminaliteit is dit echt de bulk.’

Het LMIO ziet elk jaar vooral rond de ‘feestmaanden’ een flinke stijging van het aantal aangiftes van webwinkelfraude. Volgens Van der Linden is het daarbij opvallend dat online oplichters steeds vaker gebruikmaken van buitenlandse bankrekeningen en buitenlandse payment service providers (psp’s). ‘Dat kan te maken hebben met het feit dat politieteams in het hele land meer webwinkelfraudezaken gedraaid hebben. Hiervoor werken wij in Nederland goed samen met de banken en psp’s. Bij een derde melding over een bepaald rekeningnummer wordt de bank geïnformeerd en kunnen we de fraudeurs de pas afsnijden. Daarom is het echt noodzakelijk om aangifte te doen. We zijn nu ook hard bezig om dergelijke informatie te delen met psp’s in het buitenland.’

‘Afgelopen zaterdag ook een koffieapparaat besteld van € 300. Maandag had ik ze geprobeerd te bellen, geen reactie ook niet email. Zeker opgelicht!!’ *