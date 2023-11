Politie waarschuwt voor man die vrouwen lastigvalt

In totaal zou het gaan om vier verschillende incidenten. Bij het incident op 2 augustus werd een vrouw ernstig mishandeld. In de andere gevallen was daar geen sprake van. Het laatste incident vond plaats in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 november. Toen een vrouw rond 3.00 uur op de Zundertseweg werd lastiggevallen.

12 en 26 oktober

Verder werden er in de omgeving van de Rozenvendreef op 12 en 26 oktober ook twee vrouwen lastiggevallen. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Uit informatie van het onderzoek is nog onduidelijk of het om dezelfde man gaat. Daarom is de recherche op zoek naar mensen die iets verdachts gezien hebben in de omgeving van het bosgebied van Visdonk op de eerdere genoemde data. Agenten en ook BOA’s van de gemeente Roosendaal hebben de afgelopen maanden al extra gesurveilleerd in het gebied en blijven dat doen.

Tips

Heeft u tips voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844. Of vul een tipformulier in via onze website. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 2023196994. Mocht u zelf iets zijn overkomen de afgelopen maanden, dan horen wij ook graag van u.

Bel 112

Denkt u iets verdachts te zien of wordt u lastig gevallen in de omgeving van Visdonk? Bel dan direct 112!