Tieners aangehouden voor beroving

Na de melding van de beroving waarbij meerdere jongens een 17-jarige jongen zouden hebben mishandeld en beroofd, is de politie direct een onderzoek gestart. Daarbij is ook de hulp van publiek ingeroepen via een getuigenoproep. Het rechercheteam is de afgelopen dagen op het spoor gekomen van vier jongeren die mogelijk bij de beroving en mishandeling betrokken zijn geweest. Zij zijn aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Tilburg. Hij is dinsdag 7 november aangehouden en mocht na verhoor naar huis. Hij is nog wel verdachte. Donderdag 9 november zijn drie jongens (15,15 en 16 jaar) uit Goirle gearresteerd. Zij worden vandaag verhoord. Het politieonderzoek gaat nog verder.

