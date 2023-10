Man aangehouden voor handel verdovende middelen

De man kwam in beeld op basis van onderschepte cryptocommunicatie die gevoerd werd via het Sky ECC platform. Begin vorig jaar slaagden opsporingsdiensten erin om toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van het platform Sky ECC en versleutelde berichten van criminele organisaties ‘live’ konden meelezen. Sky ECC werd vorig jaar maart offline gehaald en de data werd onderschept. Het zijn deze berichten die geleid hebben naar de man die nu in Eindhoven is aangehouden. Uit Sky ECC communicatie bleek namelijk dat hij zich bezighield met de handel in verdovende middelen en het witwassen van grote contante geldbedragen.

Dinsdagochtend vroeg ging een arrestatieteam van de politie de woning van verdachte in en daar werd de man aanhouden. Ook is een loods in Nuenen doorzocht. Bij de zoekingen zijn vier (crypto) telefoons inbeslaggenomen en drie dure horloges. Die worden nog op echtheid onderzocht.

De verdachte stond vermoedelijk in contact met de gezochte Jos Leijdekkers. Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Zijn mogelijke criminele relaties hebben de volste aandacht van politie en justitie.